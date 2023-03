FOS, utile 2022 sale a 1,3 milioni di euro

FOS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha chiuso ilcon unpari a 21,6 milioni di euro (+23% rispetto a 17,6 milioni dell'esercizio 2021). L'è stato pari a 3,9 milioni di euro e ha registrato una crescita del 23%, mentre ilè stato pari a 1,3 milioni di euro, in crescita del 25%."Siamo molto soddisfatti del risultato dell'anno - hanno commentato gli- Proseguiamo in una crescita importante dei ricavi mantenendo solide le basi finanziarie e patrimoniali dell'azienda. Il mercato apprezza la nostra proposta di servizi digitali e ingegneria innovativa che ci consente di rimanere sempre pronti in un mercato delle tecnologie in continuo mutamento"."Ilsebbene rimangano i fattori imprevedibili legati al conflitto in Ucraina - hanno aggiunto - Riteniamo di poter proseguire con lo sviluppo organico dell'azienda focalizzato sui nuovi servizi e prodotti tecnologici nella cybersecurity, nella mobilità digitale e nell'agricoltura 4.0. Proseguiamo anche lo sviluppo per linee esterne confortati dall'ottima performance di InRebus nel Digital Learning e all’integrazione dei servizi per data center di NAeS Solutions che rafforza la nostra presenza in Lombardia".Laconsolidata risulta cash positive per 0,04 milioni di euro, di cui disponibilità liquide per 9,7 milioni. La sensibile variazione rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2021 (cash positive per 1,7 milioni) deriva principalmente dall'impatto dell'acquisizione di NAeS, dall'attività di buy-back effettuata nel periodo e dall'esborso relativo al trasferimento nella nuova sede.