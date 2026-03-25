Racing Force, nel 2025 ricavi e redditività in forte crescita

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Racing Force ha approvato i risultati record dell'esercizio 2025, confermando una fase di forte espansione operativa e finanziaria. Il Gruppo, attivo nella sicurezza per il motorsport (brand OMP e Bell Helmets), ha registrato ricavi per 73,1 milioni di euro, in crescita dell’11,4% rispetto al 2024.



L’EBITDA adjusted è balzato a 12,8 milioni di euro (17,5% margin), segnando un netto miglioramento rispetto ai 10,5 milioni dell'anno precedente. L’utile netto adjusted si attesta a 6,3 milioni di euro, mentre il flusso di cassa operativo sale a 10,6 milioni, con una capacità di conversione della cassa dell’83,4%. La Posizione Finanziaria Netta passa a 7,8 milioni di euro a seguito degli importanti investimenti industriali completati in Italia e Bahrain.



Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group, ha così commentato: "I risultati conseguiti nel 2025 confermano una crescita significativa del Gruppo, con un incremento dei ricavi e della redditività, sostenuto da una solida generazione di cassa derivante dalle attività operative. Tali performance assumono particolare rilevanza alla luce del contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da incertezze e tensioni geopolitiche, e sono state raggiunte parallelamente al completamento degli investimenti previsti dal piano industriale avviato alla fine del 2022".



Il management guarda con fiducia al 2026, grazie a una raccolta ordini record nel primo trimestre e ai nuovi progetti di diversificazione nei settori difesa e forze dell'ordine. Alla luce di tali risultati, è stata proposta la distribuzione di un dividendo di 0,095 euro per azione, con stacco l'11 maggio 2026.

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