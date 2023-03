Inarcassa: "42 milioni sul welfare, il 10% a figli disabili"

(Teleborsa) - Le prestazioni assistenziali messe a budget nel 2023 dal'Ente di previdenza degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti (che, alla fine dell'anno, dovrebbero raggiungere quota 177.500 iscritti) valgono circae il 10% dell'intero stanziamento, pari a 4,2 milioni, è dedicato ai sussidi che la Cassa riconosce, dal 2013, agli associati per l'assistenza dei figli disabili. L'importo viene erogato mensilmente ed è pari a 50 euro per figlio disabile e pari a 260 euro in caso di disabilità grave. È quanto fa sapere l'Ente pensionistico privato."Un adeguato tenore di vita – afferma il– non si misura solo nell'importo della pensione percepita, ma è la risultanza del grado di tutela che l'integrazione degli interventi di welfare riesce ad assicurare. Per questo, nell'ambito di un disegno complessivo finanziariamente sostenibile e ispirato all'adeguatezza delle prestazioni e all'equità intergenerazionale, l'obiettivo di Inarcassa è quello di fornire una risposta alla crescente domanda di assistenza e di servizi. Le politiche individuate passano per un potenziamento delle prestazioni socio-sanitarie e di quelle a sostegno della professione e della famiglia. Dopo i sussidi per i figli disabili, l'indennità di paternità e l'ampliamento delle coperture assicurative per i neonati – conclude– continueremo a porre la famiglia al centro delle attività di welfare, progettando sempre nuovi servizi dedicati alla genitorialità".