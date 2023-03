SMFG compra il 15% della banca vietnamita VPBank

Sumitomo Mitsui Financial Group

(Teleborsa) -(SMFG), la seconda banca più grande del Giappone, ha raggiunto una un prezzo di 35,9 trilioni di VND (pari a 183,1 miliardi di JPY, che equivalgono a circa 1,3 miliardi di euro), attraverso un collocamento privato soggetto all'approvazione delle autorità.L'operazione si inserisce nella scelta di SMFG di perseguire unaper catturare la crescita dei principalie il colosso giapponese vede il Vietnam come "uno dei suoi mercati importanti". Inoltre, VPBank è una delle principali banche vietnamite con una forte presenza nei settori retail e delle PMI.Attraverso l'investimento, SMFGdi VPBank ed espanderà le collaborazioni commerciali in vari campi, inclusi i servizi finanziari retail e per le PMI, il che consentirà al gruppo giapponese di rafforzare ulteriormente la strategia di crescita in Vietnam.