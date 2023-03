UniCredit e SACE sostengono i piani di sviluppo di Iperceramica

(Teleborsa) -sostengono lo sviluppo diazienda attiva nella commercializzazione di materiale ceramico e arredobagno. Ilerogato da UniCredit a favore dell'azienda di Fiorano Modenese (Modena), assistito dallacon copertura del 90%, ha una durata di 6 anni, di cui 12 mesi di preammortamento, ed è finalizzato a supportare le esigenze di capitale circolante e la strategia di crescita di Iperceramica, basata su investimenti volti al potenziamento dello stabilimento di Fiorano.è lo strumento straordinario delprevisto dalper sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino.è la prima catena italiana di distribuzione retail di pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Ha una rete di 90 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, un fatturato 2022 di 130 milioni di euro, 550 dipendenti ed è basata a Fiorano Modenese nel distretto della ceramica. Il gruppo è attivo anche nel settore delle ristrutturazioni di immobili residenziali attraverso la controllata RistrutturaSmart Srl."Questo finanziamento – commenta– ci consente di pianificare adeguatamente gli investimenti del 2023 finalizzati all'espansione della rete di vendita, della gamma prodotti, delle attività di marketing e delle strutture logistiche che supportano il business, con un profilo delle scadenze che è coerente rispetto agli investimenti sottostanti"."Iperceramica – sottolinea– è una realtà storica e di riferimento a livello nazionale nel settore della distribuzione di rivestimenti e complementi d'arredo, che noi del Gruppo SACE continuiamo a sostenere e ad accompagnare. Da quarantacinque anni, supportiamo la crescita delle aziende con un'attività capillare sul territorio, anche e soprattutto nelle fasi emergenziali, fornendo un sostegno concreto al tessuto imprenditoriale italiano. Una missione che attraverso Garanzia SupportItalia si è rafforzata ulteriormente e che continuerà a rafforzarsi in linea con i pilastri del nostro piano industriale INSIEME2025"."Banche e aziende – afferma– possono contribuire alla competitività dei territori. Come UniCredit sentiamo forte la responsabilità in tal senso, data anche dal nostro ruolo di finanziatori che svolgiamo con tempestività premiando il saper fare. In questo modo acceleriamo le ricadute positive che le realtà aziendali hanno su tutti gli stakeholders. Il finanziamento a Iperceramica rappresenta un esempio in questa direzione: conferma la nostra presenza al fianco delle imprese, accompagnandone i piani di sviluppo e favorendone la crescita".