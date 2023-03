USA, indice manifatturiero Fed Dallas peggiora a marzo

(Teleborsa) -nel mese di marzo, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey., elaborato dalla Federal Reserve di Dallas,. Bisogna ricordare che quando le aziende che segnalano un aumento supera il numero di quelle che segnalano una diminuzione, l'indice sarà maggiore di zero e viceversa.L'indice di produzione, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è salito a quota +2,5 da -2,8 punti, mentre i nuovi ordini sono negativi per il deci -14,3 punti da -13,2.L'indice della capacità di utilizzo si è portato in positivo a +2,3 da -4,1 punti e l'indice delle consegne è peggiorato a -10,5 da -5 punti.