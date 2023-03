ABTG chiude 2022 in perdita, ricavi a +12%

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) -(ABTG), società attiva nel digital financial & business training e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 15,8 milioni di euro (+12% sui 14,2 milioni al 31 dicembre 2021),pari a 2,5 milioni (3,8 nel 2021) e unpari a -0,6 milioni (0,8 milioni nel 2021). La(cash positive) è pari a 0,8 milioni di euro (0,1 milione cash positive al 31 dicembre 2021)."Siamo soddisfatti per la continua crescita, il 2022 è stato caratterizzato da un impegno importante enella ricerca di nuove acquisizioni, nel consolidamento del business e nel cambio dei nuovi uffici - ha commentato il- La posizione finanziaria netta che è costantemente positiva ed in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente riflette il buon andamento gestionale del business".