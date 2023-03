Altea Green Power, nuovo piano al 2025 dopo esercizio in netta crescita

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha chiuso il 2022 con unpari a 16,7 milioni (+169% sul 2021), undi 6,2 milioni di euro (+187%), un EBITDA Margin al 37% (35% l'anno prima) e unpari a 4,1 milioni di euro (+247%).Lacomplessiva è cash positive per 0,9 milioni di euro rispetto a cash negative per 1 milioni di euro al 31 dicembre 2021. A fine marzo 2023 ildella società è superiore a 70 milioni di euro."Le significative performance ottenute nel 2022 sono il frutto di un anno caratterizzato dall’avvio di progetti e partnership nazionali e internazionali che ci consentiranno di proseguire anche nel futuro nel nostro percorso di crescita", ha commentato l'"Fiduciosi di questa evoluzione costante, abbiamo approvato un ambizioso Business Plan in cui i target al 2025 vedono una, grazie alle prospettive di sviluppo e di attivazione dei progetti delle nostre business unit per i settori eolico, fotovoltaico e storage", ha aggiunto.Il piano industriale approvato dal CdA: Valore della produzione a 34-36 milioni, EBITDA Adjusted a 14-16 milioni, EBITDA Margin superiore al 40% e Posizione Finanziaria Netta cash positive per oltre 2 milioni di euro.