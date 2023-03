Lindbergh, crescita a doppia cifra di ricavi e margini nel 2022

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha chiuso ilconpari a 22,71 milioni di euro, in aumento del 66% rispetto ai 13,65 milioni nel 2021. L'è pari a 2,81 milioni di euro (EBITDA Margin pari al 12,4%), in aumento del 34,9%. Ilè stato pari a 0,87 milioni di euro, in aumento del 22,4%.L'(debito) è stato pari a 3,14 milioni di euro (debito per 2,78 milioni nel 2021)."L'anno 2022 è partito con tantissime preoccupazioni, con un quadro macroeconomico del tutto nuovo e prospettive negative legate all’andamento dell'economia e all'aumento dei prezzi - ha commentato l'- Abbiamo lavorato giorno dopo giorno cercando di salvaguardare i margini che rischiavano di essere erosi dall'inflazione. È partito, quindi, un lavoro incessante con i clienti per adeguare tutte quelle clausole dei contratti che non erano né più attuali, né più sostenibili"."Abbiamo, siamo riusciti prima del previsto a svoltare in positivo in Francia, consolidando la posizione con i clienti storici e attivandone di nuovi - ha aggiunto - Le iniziative di welfare aziendale e il Piano di Stock Grant a favore delle persone che hanno reso possibile tutto questo rappresentano un piccolo segno di gratitudine e, al pari, una spinta ad affrontare positivamente e con serenità il futuro".