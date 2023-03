Relatech, risultati in crescita nel 2022

Relatech

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2022 con unche si attesta a 70 milioni di euro in crescita del 108% rispetto a Euro 33,7 milioni dell’anno precedente. Iconsolidati si attestano a Euro 61 milioni circa in crescita del 117% circa rispetto a Euro 27,9 milioni del 31 dicembre 2021.L’ EBITDA adjusted è pari a Euro 13,2 milioni circa e risulta in crescita del 90% rispetto ad Euro 6,9 milioni al 31 dicembre 2021, rispetto all’EBITDA reported che risulta pari a Euro 10,3 milioni, il risultato adjusted esclude Euro 2,9 milioni circa derivanti da spese straordinarie per Stock-grant e spese di consulenza su operazioni straordinarie. L’, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 8,7 milioni, con un incremento del 120% rispetto a Euro 4 milioni al 31 dicembre 2021.Ildel Gruppo, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 5,4 milioni. Il Risultato Netto reported si attesta a Euro 1,7 milioni.Laconsolidata al 31 dicembre 2022 evidenzia un valore netto pari a Euro 9,5 milioni circa, con una liquidità di cassa pari a Euro 22 milioni (rispetto al dato al 31 dicembre 2021 pari a Euro 11 milioni circa).Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Relatech presenta un utile pari ad Euro 2.795.074. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile nel seguente modo: Euro 11.206 a riserva legale; Euro 2.783.868 a riserva indisponibile, corrispondente alla quota di utile dell'esercizio formatasi a seguito dell'adozione del criterio di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.