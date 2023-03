STAR7 chiude 2022 in forte crescita grazie a M&A e crescita organica

STAR7

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, ha chiuso ilconpari a 83,3 milioni di euro, mettendo a segno una crescita del 41,1% rispetto ai dati del 2021; significativo anche l'aumento del 14,3% rispetto ai ricavi pro-forma 2021, pari a 72,8 milioni, che considerano per 12 mesi l'acquisizione di LocalEyes e The Geo Group.L'è stato di 15,1 milioni (+82,9%), mentre l'EBITDA pro-forma 2021, pari a 12,8 milioni, mostra una crescita del 18,1%. L'è stato di 3,1 milioni di euro, con un incremento del 24,8% rispetto a 2,5 milioni del 2021, nonostante l'incremento degli ammortamenti e degli oneri finanziari."Al raggiungimento di questi buoni risultati - ha commentato l'- hanno contribuito sia una rapida ed efficace integrazione delle recenti acquisizioni, come prova l'apporto determinante di LocalEyes, sia la crescita organica, che ha fatto leva sull'acquisizione di nuovi clienti, in particolare nei mercati esteri, e sul cross selling dei servizi offerti, secondo il nostro modello di business Integrale".Al 31 dicembre 2022, laè negativa per 35,1 milioni di euro, in aumento di 3,2 milioni rispetto al dato di fine 2021 ma in discesa rispetto a 37,4 milioni del 30 giugno 2022. Iltra Posizione Finanziaria Netta ed EBITDA è sceso da 3,9x nel 2021 a 2,3x nel 2022.