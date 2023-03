Volotea inaugura volo tra Oviedo e Milano Bergamo

(Teleborsa) -, prima delle sei destinazioni dellasullo scalo, 3 in Italia e 3 all’estero. Il vettore, che dal suo primo volo nel 2012 ha trasportato oltre 400mila passeggeri da e per l’aeroporto di Milano Bergamo, opererà il nuovo collegamento con le Asturie con(ogni martedì, giovedì e domenica).delle nuova rotta(2 frequenze a settimana, ogni giovedì e domenica), mentresarà possibile decollare(ogni lunedì e giovedì). Le tre nuove rotte internazionali, tutte operate in esclusiva dal vettore, si affiancano a quellealla volta di, le cui ripartenze sono in calendario per maggio. Per il 2023, l’offerta della compagnia dallo scalo di Milano Bergamo è di oltre"Il nuovo collegamento con le Asturie consente di approdare in una delle regioni spagnole più attrattive con molteplici motivi di richiamo dal punto di vista turistico e culturale, oltre che aggiungere un nuovo, importante tassello al network dell’aeroporto di Milano Bergamo - dichiara, Direttore Commerciale Aviation di Sacbo -. La partnership con Volotea si rinnova con un’offerta che intercetta gusti e interessi della variegata tipologia di utilizzatori del nostro aeroporto"."E' dunque motivo di grande soddisfazione accogliere Volotea e vederla crescere con ulteriori destinazioni dal nostro scalo e, nel complesso, veder crescere la nostra aerostazione, tutte le nostre infrastrutture e il nostro network di destinazioni. Questo non può che essere di augurio anche alla continua crescita dei nostri passeggeri", ha concluso il manager di Sacbo."Oviedo è la porta d’ingresso per visitare le Asturie, una delle regioni più belle e accoglienti di tutta la Spagna - ha affermato, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea –. Al volo per la penisola iberica, seguiranno nelle prossime settimane, anche i voli inaugurali alla volta di Lione e Nantes, e in aggiunta i collegamenti domestici per Lampedusa, Pantelleria e Olbia".Alla cerimonia inaugurale del primo volo diretto tra Oviedo e la Lombardia ha presenziato anche, Direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano, che ha parlato della regione delle Asturie come un autentico gioiello di natura, arte e tradizioni. "Siamo fiduciosi che questa nuova proposta di viaggio in Spagna piacerà tanto ai viaggiatori italiani, un mercato tanto importante per noi e sempre in crescita", ha sottolineato la responsabile dell'Ente turistico spagnolo.