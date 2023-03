Enel X, Tentori: con il Thermal Energy Storage è possibile decarbonizzare i processi produttivi

(Teleborsa) - Una collaborazione che punta sull’integrazione tecnologica applicata alle attività industriali in un’ottica di sostenibilità: Enel X, la società del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’e il, leader globale nella movimentazione di materiale ad altissime temperatura specializzato nello sviluppo di tecnologie per la generazione e lo stoccaggio di energia pulita, hanno presentato stamattina l’innovativo(Magaldi Green Thermal Energy Storage), di brevetto Magaldi. Realizzato presso lo stabilimento dinell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) del comune salernitano, MGTES è unaalimentata da unin grado di immagazzinare energia e rilasciarla sotto forma di vapore ad alta temperatura."È un thermal energy storage – ha spiegatoResponsabile Innovability di– quindi fa accumulo di energia termica partendo da fonti rinnovabili. Con questa tecnologia riusciamo a prendere l'energia fotovoltaica e tramite delle resistenze scalda della sabbia che accumula calore – in questo caso superiore ai 100 gradi Celsius, fino a 300 ma che in futuro potrà arrivare fino a 1.000 gradi – che può essere rilasciato dalla macchina ed entrare in un processo produttivo o viene rilasciato sotto forma di vapore"."È importante perché ci permette di produrre vapore per i processi industriali senza l'utilizzo del– ha precisato Tentori – e quindi decarbonizzare al 100% quei processi produttivi". "Si tratta di una tecnologia molto innovativa, molto promettente, con la possibilità di scalare una volta testata e ottimizzata – ha poi aggiunto –. In Italia sicuramente ma poi velocemente anche nel resto del mondo"