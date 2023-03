Finlogic, utile 2022 sale a 4 milioni. Proposto dividendo con pay-out al 12%

Finlogic

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Information Technology, ha chiuso il 2022 conpari a 69,7 milioni di euro, in incremento del 36% rispetto al 31 dicembre 2021.L'è pari a 11,1 milioni di euro e registra una crescita del 36%. L'aumento è influenzato anche dall'integrazione a partire dal secondo semestre 2022 di Alfacod ed Ase non presenti nel perimetro di consolidamento del 2021. L'è stabile al 15,4%, in linea con le aspettative e migliore rispetto al mercato di riferimento nonostante le difficoltà incontrate nella gestione dell’aumento dei costi delle materie prime e nei ritardi delle consegne. L'è pari a 4 milioni di euro, in crescita del 34%."In linea con l'esercizio precedente, anche il 2022 è stato per Finlogic, a conferma di un percorso di crescita proficuo in virtù del modello di business solido e delle strategie di medio-lungo periodo implementate", ha commentato l'"Un ruolo determinante è svolto dalla, capace di trasmettere la stabilità del gruppo e la possibilità di far fronte agli ordinativi, oltre che della solidità finanziaria - ha aggiunto - La crescita a doppia cifra dei principali indicatori economici, in particolare dei ricavi pari a 69,7 milioni (+36%) e dell'EBITDA pari a 11,1 milioni (+36%) rappresentano una leva maggiore per spingerci al miglioramento continuo".La(Debito) è in crescita di 5,21 milioni di euro, influenzata notevolmente dagli investimenti in partecipazioni finanziati principalmente con le disponibilità liquide e in parte con nuovi finanziamenti a lungo termine.Il CdA ha proposto unlordo pari a 0,108937 euro per azione. A fronte del dividendo che verrà posto in pagamento a partire dal 10 maggio 2023, con stacco cedola l'8 maggio 2023 e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 9 maggio 2023, ilrisulta pari a circa il 0,92%, mentre ilrisulta pari a circa il 12% dell'utile della Capogruppo.