Labomar, utile 2022 in calo per voci straordinarie. Dividendo di 0,10 euro

Labomar

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici, ha chiuso il 2022 conpari a 91,8 milioni di euro, in aumento del 40,4% rispetto al fatturato consolidato realizzato nel 2021. Quest'ultimo includeva - oltre ai valori di Labomar e Entreprises ImportFab - il fatturato delle società acquisite nell'anno (Welcare, a partire dal secondo semestre e Labiotre per il solo mese di dicembre). L'consolidato è pari a 16,6 milioni di euro (+63,6% vs 2021).L'è stato di 6 milioni di euro, in riduzione del 27,3% rispetto al 2021, che tuttavia incorporava da un lato l'effetto positivo di rettifiche di valore di attività finanziarie per complessivi 5,9 milioni, legate alle variazioni del valore delle partecipazioni in gruppo valutate con il metodo del patrimonio netto, e dall'altro lato, l'effetto di deprezzamento dell'avviamento iscritto nel bilancio della controllata ImportFab per complessivi 2,2 milioni."Sonoconseguiti dal gruppo Labomar nel 2022, soprattutto se consideriamo la complessità del sistema economico e sociale in cui abbiamo operato a livello domestico e internazionale, i sensibili aumenti dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, nonché i continui rischi di interruzione delle catene di fornitura", ha commentato l'"Grazie alla velocità di reazione e al DNA votato all'innovazione continua, Labomar ha saputo, non solo facendo leva sulla ripresa del comparto dei probiotici e del cough&cold, ma anche proponendo nuove formulazioni e sfruttando le proprietà intellettuali sviluppate all’interno del suo dipartimento di R&D".Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, il 4 maggio 2023 in seconda convocazione, di distribuire undi 0,10 euro per azione. Lo stacco della cedola è previsto per il giorno 15 maggio 2023, con record date il 16 maggio 2023 e pagamento il 17 maggio 2023.