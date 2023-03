Macy's, CEO Jeff Gennette lascia dopo 40 anni in azienda

Macy's

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha annunciato che il presidente e amministratore delegato(61 anni)dopo aver servito l'azienda per 40 anni.A seguito di un processo di pianificazione della successione che ha incluso una ricerca interna ed esterna,(58 anni), vicepresidente esecutivo di Macy's oltre che presidente e amministratore delegato di Bloomingdale, è stato nominato dal CdA presidente e amministratore delegato di Macy's.Nell'ambito della transizione della leadership, la società ha anche annunciato che le responsabilità di(49 anni) Chief Financial Officer di Macy's, sono state ampliate per includere il ruolo di chief operating officer.