MeglioQuesto, crescita double digit di ricavi ed ebitda. Approvato piano strategico

(Teleborsa) - MeglioQuesto ha chiuso il 2022 conpari a 77,8 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto a 61,4 milioni di euro nel 2021. Ilsi attesta a 79,3 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto a 62,5 milioni di euro nel 2021.L’ EBITDA si attesta a 11,8 milioni di euro, +12% rispetto a 10,6 milioni di euro nel 2021; l’EBITDA margin si attesta al 14,9%, in diminuzione rispetto al 16,9% del 2021 per effetto dell’incremento del peso percentuale del costo del personale e degli altri costi di gestione, parzialmente compensato dal minor peso dei costi per servizi e per materie prime.L’ EBITDA adjusted è pari a 13,1 milioni di euro, +15% rispetto a 11,4 milioni di euro nel 2021; l’EBITDA adjusted differisce dall’EBITDA reported per componenti straordinarie positive e negative di natura non ricorrente (sopravvenienze contabili relative ad accantonamenti di anni precedenti) e per l’IVA indetraibile.L’è pari a 6,6 milioni di euro, rispetto a 8,0 milioni di euro nel 2021, dopo ammortamenti e accantonamenti per 5,3 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2021).Ilè pari a 4,2 milioni di euro, rispetto a 6,3 milioni di euro nel 2021, dopo oneri finanziari per 2,4 milioni di euro, in incremento rispetto a 1,7 milioni di euro nel 2021. L’si attesta a 2 milioni di euro, rispetto a 3,9 milioni di euro nel 2021, dopo imposte per 2,2 milioni di euro (2,4 milioni di euro nel 2021).Laè pari a 30,3 milioni di euro, riflettendo l’accelerazione del programma di acquisizioni e investimenti annunciato in sedi di IPO.Approvato il piano strategico "Together 2023-2025" che prevede il raggiungimento dei seguenti: Valore della Produzione: 100-105 milioni di euro; EBITDA adjusted 18-20 milioni di euro; EBITDA adjusted margin: 18%-19%; PFN: 24-26 milioni di euro.Il Piano prevede altresì i seguenti: Valore della Produzione: circa 140 milioni di euro; EBITDA adjusted: circa 32 milioni di euro; EBITDA adjusted margin: circa 23%; PFN: circa 14 milioni di euro.