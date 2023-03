Racing Force, utile 2022 sale a 7,6 milioni. Dividendo di 0,09 euro

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 58,9 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio 2021 (+26,1%). Lè stato pari a 11,7 milioni di euro (19,8% EBITDA margin e +30,5% vs 2021), mentre ilsi è assestato a 7,6 milioni di euro (12,9% sui Ricavi e +53,6% vs 2021)."Il 2022 ha dimostrato ancora una volta quanto il nostro gruppo sia, in un contesto di mercato caratterizzato da forti incertezze - ha commentato il- Il perdurare delle tensioni geopolitiche e le forti tensioni inflazionistiche e sulla supply chain, hanno complicato non di poco la gestione"."In questo difficile contesto il gruppo ha completato un 2022 coni, trainati da una crescita sostanziale e da una marginalità ancora in espansione, oltre che da una forte struttura patrimoniale e finanziaria, ulteriormente rafforzata dall'aumento di capitale completato con successo nel gennaio 2023", ha aggiunto.Lapassa da un debito netto di 0,7 milioni a fine 2021, ad un debito netto di 4,4 milioni a fine 2022. Il cash flow generato dall'attività operativa per 3,2 milioni è stato utilizzato per far fronte al fabbisogno di cassa delle operazioni effettuate nel corso dell'anno e, in particolare, ha contribuito a finanziare gli investimenti in immobilizzazioni per complessivi 4,3 milioni e il pagamento dei dividendi agli azionisti per 1.7 milioni.Il CdA ha proposto la distribuzione di unpari a 0,09 euro per azione (0,07 nel 2021), con data di stacco il 15 maggio 2023, data di legittimazione a percepire il dividendo il 16 maggio 2023 e data di pagamento del dividendo il 17 maggio 2023.