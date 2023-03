Rinnovabili, Renergetica fa i primi passi nella realizzazione di impianti

Renergetica

(Teleborsa) -, società operante nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili sul mercato internazionale, titolare di un proprio portafoglio impianti e attiva nella vendita di servizi di asset management oltre che nell’innovativo mercato dello smart-grid, ha formalizzato con la società controllata Zaon, la vendita della società veicolo Ren 174 , titolare dell’Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di potenza inferiore ai 5 MW, in Provincia di Biella.L’operazione - spiega una nota - segue di pochi giorni l’aumento di capitale di Zaon Srl, che è stato ufficialmente deliberato dall’assemblea straordinaria della stessa e rappresenta il primo passo per l’ingresso di Renergetica nel settore della realizzazione e dell’esercizio di impianti fotovoltaici di dimensione medio/piccola.“Questa operazione non solo rinforza il gruppo -- ha commentato- mache, pur mantenendo il proprio “core business” nello sviluppo di grandi impianti fotovoltaici, tramite la sua controllata Zaon, si propone come Independent Power Producer (IPP) producendo e commercializzando energia elettrica da fonti rinnovabili".