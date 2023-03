Borgosesia, utile 2022 sale a 8,16 milioni. Proposto dividendo

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, ha chiuso il 2022 con(compresa la quota di terzi) pari a 8,16 milioni di euro (7,87 milioni nel 2021). Ile ilsono stati, rispettivamente, pari a 25,6 milioni e 15,8 milioni (contro, rispettivamente, 18,5 milioni e 15 milioni del 2021).Ilconsolidato è stato negativo, a fronte dei nuovi investimenti, per 4,57 milioni di euro (positivo di 5,5 milioni nel 2021). L'consolidato è stato pari a 39,31 milioni di euro (Euro 27,48 milioni al 31 dicembre 2021).Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un, attinto da riserve disponibili, di 0,024 euro per ciascuna delle azioni in circolazione. Laddove l'assemblea ne deliberasse la distribuzione, il dividendo - che, esclusivamente ai fini borsistici, deve qualificarsi comeessendo intenzione della società, verificandosene le condizioni, perseguire anche in futuro un obiettivo di costante remunerazione dei propri azionisti - verrà posto in distribuzione (data valuta) il 5 giugno 2023 con data stacco della cedola n. 53 il 3 giugno (record date il 4 giugno 2023.Sulla base degli elementi oggi disponibili l'andamento della gestioneed in linea con le previsioni formulate nel Business Plan '26.