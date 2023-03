Esautomotion, nel 2022 crescita a doppia cifra dei ricavi

Esautomotion

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, holding operativa del Gruppo Esautomotion attivo nel settore della componentisticameccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha approvato il Bilancio Consolidato ed il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.del Gruppo al 31 dicembre 2022 sono pari a Euro 34.091 mila e registrano una crescita del 19,2% rispetto al 31 dicembre 2021.L’ EBITDA , pari a Euro 8.692 mila (25,5% dei Ricavi), è in crescita dell’8,1% rispetto al bilancio del 2021.LaConsolidata presenta un saldo di cassa positivo di Euro 10.769 mila rispetto ad Euro 10.546 mila al 31 dicembre 2021, per effetto della capacità di generazione di cassa dell’attività corrente.