Gentili Mosconi, risultati record nel 2022

Gentili Mosconi,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione digruppo che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che evidenziapari a Euro 53,1 milioni in crescita del 32,75% rispetto all’esercizio 2021 ( Euro 40 milioni), la crescita ha interessato tutte le categorie di attività nel quale il Gruppo opera, con un incremento più significativo nelle linee di business Accessori tessili moda e Accessori tessili per la casa.L’ EBITDA Adjusted è pari a Euro 10,1 milioni raddoppiato rispetto all’esercizio 2021 dove si attestava a Euro 5 milioni; mentre l’EBIT Adjusted è pari a Euro 8,9 milioni in incremento del 112,8% rispetto all’esercizio 2021 dove si attestava a Euro 4,1 milioni.L’è pari a Euro 6,8 milioni (12,8% dei ricavi) in crescita rispetto all’esercizio 2021 (Euro 3,3 milioni, 8,3% dei Ricavi).Ladi Gruppo si riduce da un debito di Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2021 a un debito di Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2022 escludendo l’aumento di capitale di 15,0 milioni di Euro concluso in sede di IPO."Sono entusiasta di condividere con voi i risultati straordinari di Gentili Mosconi al 31 dicembre 2022. Nonostante le incertezze del mercato - ha affermato, dimostrando la nostra capacità di anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni innovative e personalizzate".Il Consiglio di Amministrazione di Gentili Mosconi S.p.A. ha proposto all’Assemblea di destinare l’utile netto dell’esercizio 2022, pari ad euro 5.549.026 a “Utili portati a nuovo”, avendo la “Riserva Legale” raggiunto il limite previsto dalla legge.