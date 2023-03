Gruppo FS partecipa con Grandi Stazioni alla Giornata Internazionale Rifiuti zero

(Teleborsa) -, la prima(International Day of Zero Waste),su iniziativa della Turchia, per sottolineare l'impegno a contenere i rifiuti che sono dannosi per l'ambente. Una iniziativa cui partecipa anche il, società del Polo Infrastrutture che gestisce le principali stazioni italiane.Grandi Stazioni - si legge su FS News il portale informativo del Gruppo FS - ha istallatopresso le stazioni di. Nei prossimi cinque mesi è prevista l'entrata in funzione di, dedicati al recupero di, nelle 14 stazioni appartenenti del suo network. I macchinari sono tutti dotati di un compattatore in grado di ridurre il volume dei rifiuti in plastica fino al 90%: 91 di essi saranno in grado di compattare anche il tetrapak, 58 anche l’allumino.Una iniziativa perfettamente in linea con l’International Day of Zero Waste, che allo stesso tempo sottolineae lo spazio riservato nel Piano industriale 2022-2031.L’installazione dei dispositivi da parte di Grandi Stazioni Rail mira a, ma anchePer promuovere la raccolta differenziata è stato, inoltre,insieme ad altre imprese aderenti al progetto.Come più volte evidenziato dall’ONU, ilè in grado di contribuire in maniera significativa alldel cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e natura e dell’inquinamento. L'umanità genera ogni anno circa 2,24 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani, di cui solo il 55% viene gestito in impianti controllati. Entro il 2050 la quantità potrebbe salire, addirittura, a 3,88 miliardi di tonnellate all'anno. Sono, inoltre, circa 931 milioni le tonnellate di cibo che vengono perse o sprecate e fino a 14 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrano negli ecosistemi acquatici. I rifiuti, poi, contribuiscono in modo significativo alle emissioni di gas serra nelle città e alla perdita di biodiversità. Si prevede che entro il 2040 finiranno negli oceani fino a 37 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica.