IA, Musk lancia appello con oltre mille manager: "Sospendiamo sviluppo sistemi avanzati"

(Teleborsa) - Una "pausa" di sei mesi nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale avanzati come ChatGPT per fermare quella che definiscono una "pericolosa" corsa agli armamenti. È quanto chiedonoin una lettera aperta pubblicata da Future of Life Institute, e riportata dal Financial Times. "Negli ultimi mesi – spiegano gli oltre 1.100 firmatari – c'è stata una corsa fuori controllo dei laboratori per l'intelligenza artificiale a sviluppare e dispiegare potenti menti digitali che nessuno, neanche i creatori, possono capire, prevedere e controllare"."Chiediamo a tutti i laboratori di intelligenza artificiale – questo l'– di fermarsi immediatamente per almeno sei mesi nell'addestrare i sistemai di IA più potenti come GPT-4. La pausa dovrebbe essere pubblica, verificabile e includere tutti. Se non sarà attuata rapidamente, i governi dovrebbero intervenire e istituire una moratoria".Tra i firmatari, oltre afigurano il co-fondatore di Applema anche quelli di Pinterest e Skype, così come i fondatori delle start up di intelligenza artificiale Stability AI e Charatcters.ai."Idovrebbero essere sviluppati solo quando si ha fiducia che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi gestibili", si legge nella lettera in cui si parla di una "corsa fuori controllo allo sviluppo e al dispiegamento di potenti menti digitali che nessuno, neanche i loro creatori, possono capire, prevedere e controllare".Ladovrà essere usata per lo "sviluppo congiunto e l'implementazione di protocolli condivisi che assicurino la sicurezza dei sistemi al di là di ogni ragionevole dubbio". La lettera invita i laboratori di IA a concentrarsi nel rendere più "accurati, trasparenti, credibili e leali" gli attuali sistemi invece di correre verso lo sviluppo di mezzi ancora più potenti. "La società ha fatto una pausa su altre tecnologie con effetti potenzialmente catastrofici. Possiamo farlo – conclude la lettera – anche in questo caso. Godiamoci una lunga estate dell'IA, e non corriamo impreparati verso l'autunno".