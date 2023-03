Technogym, Equita conferma Buy e aumenta target price

Equita

Technogym

(Teleborsa) -ha confermato ile aumentato ildel 10% asul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022 . Gli analisti hannodi +3% sul fatturato (organico +8% vs. prev. +7%), +2% sull'EBITDA (confermando margine +50 bps YoY), +7% sull'utile grazie a minori tasse.Il broker riferisce che il management, durante la call, ha sottolineato undel wellness, e che sembra ritenere ragionevole una crescita di fatturato 2023 high single digit, con un modesto effetto prezzo e volumi in crescita., grazie al pricing e al trend deflattivo su alcuni input costs, e nonostante costi del personale previsti in ulteriore aumento. Il dividendo è stato alzato a 25 cents (da 16 nel 2021), con undell'80% che ilin assenza di acquisizioni e date le limitate necessità in termini di capex.