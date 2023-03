Tenaris aumenta la sua partecipazione nel gruppo di controllo di Usiminas

Tenaris

(Teleborsa) -, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha comunicato che il gruppo T/T (di cui fa parte) hadal gruppo NSC 68,7 milioni dial prezzo di BRL 10 per azione ordinaria. A seguito dell'operazione, Tenaris pagherà 110 milioni di BRL (circa 21 milioni di dollari) in contanti per 11 milioni di azioni ordinarie, portando la sua partecipazione nel gruppo di controllo di Usiminas al 9,8%.La transazione è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust brasiliane e saràIl gruppo di controllo di Usiminas. Alla chiusura di questa operazione, il gruppo T/T deterrà una partecipazione aggregata del 61,3% nel gruppo di controllo, mentre il gruppo NSC e Previdencia Usiminas (Fondo pensione dei dipendenti di Usiminas) deterranno rispettivamente il 31,7% e il 7,1%.I membri del gruppo di controllo di Usiminas hanno inoltre concordato una. Il gruppo T/T nominerà la maggioranza del consiglio di amministrazione di Usiminas, l'amministratore delegato e altri quattro membri del consiglio di amministrazione di Usiminas, e le decisioni ordinarie potranno essere approvate con una maggioranza del 55% delle quote del gruppo di controllo.