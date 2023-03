EuroGroup Laminations, utile più che raddoppiato a 44 milioni nel 2022

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha chiuso ilconpari a 851,1 milioni di euro, in aumento del 52,8% rispetto al 2021. La crescita ha caratterizzato entrambi i segmenti operativi: EV & Automotive a +63,5% e Industrial a +47,6%.L'del 2022 è stato pari a 103,3 milioni di euro, in deciso aumento (+72,8%) rispetto al 2021 (59,8 milioni) portando laa 12,1% rispetto a 10,7% nel 2021. Tale andamento è stato principalmente favorito, oltre che da un effetto di leva operativa, anche dal maggiore contributo del segmento EV & Automotive.L'nel 2022 ha raggiunto 43,8 milioni di euro, risultato più che doppio (+111,6%) rispetto al 2021 (20,7 milioni), derivante dalla combinazione di un positivo andamento della gestione operativa, un aumento meno che proporzionale degli oneri finanziari a fronte di un aumento dell'indebitamento finanziario durante il periodo, e di alcune voci non ricorrenti.EuroGroup Laminations conferma la continua crescita deldel segmento EV & Automotive, che raggiunge un valore stimato pari a € 5,8 miliardi al 28 febbraio 2023, con un'ulteriore pipeline di ordini in fase di discussione di circa € 3,4 miliardi.Nonostante l'aumento degli investimenti netti e del Capitale Circolante Netto Commerciale, il rapporto Indebitamento finanziario netto su EBITDA è rimasto sostanzialmente in linea con il dato al 31 dicembre 2021, risultando pari a 2,5x. L'al 31 dicembre 2022 si è attestato a 259,4 milioni, rispetto a 151,7 milioni al 31 dicembre 2021). Tale dato non include l'effetto dell'di 250 milioni completato nell’ambito del processo di quotazione, perfezionatosi dopo la chiusura dell'esercizio.