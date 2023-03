Eventi e scadenze del 31 marzo 2023

Mercoledì 29/03/2023

Venerdì 31/03/2023

(Teleborsa) -- La Banca d'Italia organizza, in collaborazione con la International Association for Research in Income and Wealth (IARIW), una conferenza dal titolo "Financial Markets, Central Banks and Inequality". Interviene Ignazio Visco- A BolognaFiere si svolge la 21esima edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera. All'evento inaugurale di MECSPE, che si svolge il 29 marzo alle 10:45, verranno presentati i dati dell'Osservatorio MECSPE sull'industria manifatturiera relativi al III quadrimestre 2022, le previsioni 2023 e l'impatto della mobilità sostenibile sulla filiera- La 14esima edizione di EnergyMed, che si svolge a Napoli, è l'evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per la transizione energetica e l'innovazione tecnologica nel settore della green and circular economy- Workshop organizzato da The European House - Ambrosetti, dedicato a esplorare e interpretare gli scenari economici e finanziari, La 34a edizione si svolgerà a a Villa d'Este, a Cernobbio e riunirà alcuni tra i massimi responsabili delle più importanti realtà industriali, di servizi e delle principali istituzioni economiche e finanziarie- Cipro - DBRS e Moody's pubblicano la revisione del merito di credito- Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale- Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; €-coin- L'assemblea annuale dei Partecipanti al capitale della Banca d'Italia si svolge presso Palazzo Koch a Roma- Turchia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Alla web conference di Remind parteciperanno, tra gli altri, Adolfo Urso, Maurizio Gasparri, Vannia Gava, Lucia Albano, Tullio Ferrante e Marco Osnato09:00 -- L'evento "Ricerca e innovazione per la sfida spaziale: quali prospettive per il sistema scientifico-industriale italiano ed europeo?", che si svolge a Roma, è organizzato dall'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, dall'ASI, dall'ESA-ESRIN e dall'ENEA. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, i Presidenti dell'Agenzia Spaziale Italiana e di ENEA e gli AD di Avio, Telespazio e Thales Alenia Spazio Italia10:00 -- L'evento si terrà a Bologna. Verrà presentato il Piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale elaborato dalla Fondazione GIMBE e arricchito dalla consultazione pubblica per il rilancio delle politiche sanitarie del Paese. Seguiranno due forum: il rilancio delle politiche per il personale sanitario e la riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Parteciperanno professionisti e istituzioni11:00 -- Il Presidente Mattarella presenzierà, al Quirinale,la Cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI conferite "motu proprio" a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile17:00 -- Evento finale del del ciclo "Nuovi incontri per il Futuro", progetto di alfabetizzazione economico-finanziaria per giovani studenti. All'edizione 2023, dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori con Intesa Sanpaolo e Unicredit, partecipa Christine Lagarde. L'evento si svolge a Firenze- Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti in unica convocazione