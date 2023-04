Casta Diva approva nuovo piano: prevista la distribuzione di dividendi

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha approvato il, rispetto a quello approvato in data 9 novembre 2022 . L'obiettivo della società, che negli ultimi due anni ha registrato un'impennata del business e della capitalizzazione in Borsa, èda 200-300 milioni di euro di fatturato, che possa competere con le maggiori realtà europee.Il nuovo piano prevede a fine 2025 undi 105,1 milioni di euro di Valore della Produzione, 11,1 milioni di euro di EBITDA adjusted (EBITDA margin 10,5%), 9 milioni di euro di EBIT adjusted, -4,5 milioni di euro di Posizione Finanziaria Netta (Cassa).I phe hanno consentito questa crescita e sui quali è basata quella prevista per il futuro triennio sono: aggregare il mercato della Live Communication in Italia; semplificare la struttura aziendale, digitalizzarne i processi, ridurne i costi; rendere sostenibili le attività e raggiungere ambiziosi obiettivi ESG; espandere la diversificazione dell'offerta e il reach internazionale attraverso l'M&A, in entrambi i segmenti dell'attività; monitorare e integrare le novità tecnologiche; valorizzare il titolo azionario; remunerare l'azionariato.In particolare, nell'arco del piano è prevista laper una cifra non inferiore a 3 milioni di euro.