Cina, PMI Caixin manifatturiero marzo scende a 50 punti

(Teleborsa) -, oltre le attese degli analisti. Secondo il sondaggio mensile di Caixin/Markit, il PMI manifatturiero è(che avevano segnato il massimo di otto mesi), portandosi quindi sulla soglia critica dei 50 punti, tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (valori inferiori ai 50 punti. Le attese erano per una crescita a 51,7 punti."In poche parole, l'economia ha visto una marzo poiché l'espansione sia dell'offerta che della domanda manifatturiera si è notevolmente indebolita rispetto al mese precedente - ha commentatopresso Caixin Insight Group - La domanda estera si è trascinata, l'occupazione è peggiorata, le scorte sono leggermente diminuite, i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili, la logistica è stata gradualmente ripristinata alla normalità e le imprese erano ancora molto fiduciose nelle prospettive economiche"."Le infezioni da Covid hanno rapidamente raggiunto un picco dopo che la Cina ha abbandonato la sua politica zero-Covid alla fine del 2022, con l'economia che entrava in un periodo di rapida ripresa - ha aggiunto - A marzo, ci sono stati, come evidenziato dai dati dell'indagine Caixin China General Manufacturing PMI. Le basi per la ripresa economica non sono ancora solide. In prospettiva, la, in particolare da un miglioramento dei consumi delle famiglie. Solo lavorando duramente per stabilizzare l'occupazione, aumentare il reddito familiare e migliorare le aspettative del mercato, il governo può raggiungere l'obiettivo di ripristinare ed espandere i consumi".