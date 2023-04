Giappone, peggiora l'indice Tankan nel 1° trimestre

(Teleborsa) -. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla Bank of Japan. Nel 1° trimestre del 2023, l'indice Tankan relativo alle grandi imprese della manifattura è sceso infatti a 1 punto dai 7 punti del periodo precedente e risulta anche inferiore alle attese degli analisti (3 punti).Quello dellenon manifatturiere si è portato a 14 punti da 11, mentre quello dellemanifatturiere è peggiorato a -6 da 2 (atteso -6) e delle PMI non manifatturiere è salito a 8 da 6 (atteso 7).Da rilevare che unsegnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.Il calo ha indotto anche un deterioramento delle, con l'indice per le grandi imprese manifatturiere che passa a 3 punti da 6 punti (atteso 4).