Seco, 7-Industries entra nel capitale con l'11,25%

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha comunicato che il(post-diluizione). Il 10,45% è acquistato tramite una aumento di capitale scindibile riservato fino a un massimo di 65 milioni di euro, a un prezzo per azione pari a 4,69 euro, di cui 8,7 milioni soggetti all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Un ulteriore 0,8% del capitale sociale è acquistato da alcuni azionisti allo stesso prezzo dell'aumento di capitale.Fondato nel 2007, 7-Industries è il family office di Ruthi Wertheimer, specializzato inin società imprenditoriali o a conduzione familiare innovative e ad avanzata tecnologia, attivo nel mercato azionario italiano ed europeo."Siamo entusiasti dell'operazione con 7-Industries, un azionista che porterà know-how e connessioni di valore in ambito industriale - ha dichiaratodi Seco - Questa operazione ci consente di ridurre sensibilmente la leva finanziaria mettendo a disposizione del consiglio di amministrazione".Ildelle azioni di nuova emissione è pari a 4,69 euro, corrispondente alla media del prezzo delle azioni Seco registrata su l’Euronext Milan nei 30 giorni di calendario precedenti al 31 marzo 2023, al quale è applicato. La società di revisione ha espresso parere positivo sulla congruità del criterio usato dal CdA per la determinazione del prezzo, si legge in una nota.