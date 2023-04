World Wrestling e Ultimate Fighting si fondono, nasce colosso da 21 miliardi

Endeavor

(Teleborsa) - Perde terreno il titoloche esibisce una variazione percentuale negativa del 6,81%.La società che controlla Ultimate Fighting Championship, maggiore organizzazione globale di combattimenti di arti marziali miste, ha siglato un accordo per l'acquisto diin una operazione dal valore di 9,3 miliardi di dollari.Ufc e Wwe saranno fuse in una nuova società controllata per il 51% da Endeavor e dal restante 49% dagli azionisti dell'azienda del wrestling.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 23,97 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,77.