Azimut tokenizza quote fondo lussemburghese con BNP Paribas e Allfunds

domiciliato in Lussemburgo AZ RAIF I - Absolute Non-Performing Assets, una delle strategie di private debt del gruppo italiano.L'obiettivo dell'iniziativa è quello di nel processare operazioni all'interno del ciclo di investimento dei fondi di investimento. Il modello, si legge in una nota, punta a facilitare il processo di trasferimento di quote tra gli investitori nei fondi Azimut nell'ecosistema blockchain offerto da Allfunds Blockchain."Azimut è ancora una volta un pioniere del mercato realizzando una delle primissime tokenizzazioni di quote di un fondo a livello europeo - del gruppo Azimut - Siamo entusiasti di aver portato a termine questa transazione che dà ulteriore profondità al nostro modello di asset management che incorpora una gamma completa di strategie sui private markets a vantaggio della diversificazione dei portafogli dei nostri investitori"."La tokenizzazione apre la strada a una grazie al miglioramento del profilo di liquidità degli investimenti nei fondi chiusi dedicati ai mercati privati", ha aggiunto.