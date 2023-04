Pirelli, CdA propone dividendo di 0,218 euro. Posticipata l'assemblea

Pirelli

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, produttore di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, haconfermando i dati in forma preliminare e non auditata già comunicati lo scorso 22 febbraio . In particolare, l'esercizio 2022 si è chiuso con un utile netto consolidato di 435,9 milioni di euro, in crescita del 35,5% rispetto ai 321,6 milioni di euro dell'esercizio 2021, e ricavi in aumento del 24,1% a 6.615,7 milioni di euro.Inoltre, il CdA ha stabilito che verrà proposta all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un(0,161 euro per azione nel 2021) per un totale complessivo di 218 milioni di euro. Il dividendo relativo all'esercizio 2022 sarà posto in pagamento a partire dal 26 luglio 2023 (stacco cedola il 24 luglio 2023 e record date il 25 luglio 2023).Infine, il CdA ha deliberato diper l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 a giovedì 29 giugno 2023 (invece di martedì 30 maggio 2023 come in precedenza comunicato). Il Consiglio di Amministrazione - accogliendola richiesta in tal senso pervenuta da CNRC - ha deciso il posticipo, la cui notifica è avvenuta da parte della stessa CNRC in data 6 marzo 2023, in relazione al rinnovo del patto parasociale - sottoscritto in data 16 maggio 2022 da e tra, fra gli altri, CNRC, Marco Polo International S.r.l., Camfin S.p.A. e Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. - che è previsto entri in vigore con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.