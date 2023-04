Plaza Premium Group: inaugurata seconda lounge all'aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) - È stata inaugurata oggi dala seconda lounge del gruppo presso l'Situata presso illa nuova lounge copre una spaziosa area di 400 metri quadrati, può accogliere fino a 76 ospiti ed è stata pensata per offrire ai viaggiatori moderni un'esperienza lussuosa e raffinata all'insegna del relax.Divisa in due zone separate ispirate alla bellezza della cultura, dell'arte e dell'architettura italiana, la lounge è decorata con marmi ed elementi di legno naturale e profumata con le fragranze per ambiente di Dr Vranjes Firenze. Al buffet della lounge sono è disposizione degli ospiti una vasta selezione di piatti internazionali preparati al momento. I viaggiatori possono anche approfittare di una doccia per rinfrescarsi e rigenerarsi prima del volo.Mentre Plaza Premium Group celebra quest'anno i suoi 25 anni di ineguagliabile ospitalità, l'apertura segna un ulteriore traguardo per il gruppo sia su scala locale che globale. Laè l'ultima arrivata neldopo le recenti aperture lounge ad Adelaide, Kuala Lumpur, Jakarta, Orlando, Edinburgo, Cebu e Dubai e in vista della prossima a Nagoya, in Giappone. Gli ospiti possono ottenere l'accesso alle Plaza Premium Lounge in tutto il mondo con un unico pass."Il lancio della nostra seconda lounge all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino – ha dichiarato– rappresenta un traguardo significativo per il nostro piano di espansione nell'area e un segno positivo per la ripresa dopo la pandemia. La nostra premiata Plaza Premium Lounge al Terminal 3, è stata inclusa da Skytrax fra le prime 5 migliori Lounge indipendenti nel 2022, e ha dimostrato la nostra salda dedizione nell'offrire a tutti i viaggiatori un servizio eccezionale. Siamo intenzionati a fornire il migliore servizio nella nuova lounge al Terminal 1 e così espandere la nostra presenza in Italia".Laè aperta tutti a tutti i giorni dalle 4:30 alle 21:30 per tutti i passeggeri di ogni compagnia aerea o classe di viaggio anche senza prenotazione anticipata. Gli ospiti possono usufruire di un'offerta lancio con uno sconto del 15% sulla tariffa ufficiale e risparmiare un ulteriore 20% di sconto sottoscrivendo programma fedeltà Smart Traveller. Tutti i servizi possono essere prenotati sul sito ufficiale Plaza Premium Lounge. La lounge offre anche l'accesso ai possessori di alcune carte di credito, fra le quali American Express e Dragon Pass.