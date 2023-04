San Quirico acquista maggioranza MinervaHub. Xenon resta nel capitale

Unicredit

(Teleborsa) -(storica holding di proprietà delle famiglie Garrone e Mondini),, Ambria Holding e gli attuali azionisti di minoranza hanno sottoscritto un, gruppo italiano attivo nel comparto delle finiture e materiali per accessori di lusso. Al completamento della transazione, San Quirico deterrà circa il 75% del capitale, mentre il restante circa 25% sarà detenuto da Xenon congiuntamente con altri co-investitori.manterrà l'incarico di presidente di MinervaHub, che ha ricavi per oltre 170 milioni di euro, un portafoglio che annovera oltre 1000 clienti tra cui 20 dei top luxury brand, e oltre 700 occupati diretti.L'operazione - si legge in una nota - intende permettere a MinervaHub di, volte a rafforzare la capacità produttiva ed ampliare il portafoglio di prodotti e servizi offerti, con l'obiettivo finale di implementare una realtà industriale produttiva e creativa Made in Italy al servizio dei principali brand del lusso italiani e internazionali."Sono felice e orgoglioso che un investitore del calibro di San Quirico, con la sua storia imprenditoriale e industriale, colga il potenziale di MinervaHub quale primaria,, con le sue formidabili capacità artigianali-industriali", ha commentato Marzotto.Xenon Private Equity, al fianco di MinervaHub dal 2019, continua "a credere fortemente nell'ulteriore crescita di MinervaHub e per questo siamo molto felici di poter, e dare il nostro contributo principalmente nell'area del M&A", ha detto il CEO Franco Prestigiacomo.dell'operazione sono stati Rothschild & Co, Deloitte, Pavia e Ansaldo, Gelmetti e Associati per gli azionisti venditori. BNP Paribas, KPMG, LEGANCE Avvocati Associati, LTP/OC&C, PwC e Rina Services per SQ. Uncostituito dafinanzierà l'operazione di acquisizione, rendendo disponibili anche linee di finanziamento per le future acquisizioni.