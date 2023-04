The Simply Good Foods abbassa guidance EBITDA su aumento costi

The Simply Good Foods Company

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel campo degli alimenti nutrizionali di marca e prodotti per spuntini, ha registratodi 296,6 milioni di dollari (vs 296,7 milioni nello stesso periodo dello scorso esercizio) nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 25 febbraio 2023),rettificato di 50,9 milioni di dollari (vs 54,2 milioni),di 25,6 milioni di dollari (vs 18,5 milioni) e EPS rettificato di 0,32 dollari (vs 0,36)."Le vendite nette totali dell'azienda sono state all'incirca uguali a quelle dell'anno precedente e leggermente superiori alla nostra stima - ha commentato il CEO Joseph Scalzo - Il calo del margine lordo nel secondo trimestre è stato superiore alle aspettative a causa di. Abbiamo superato la nostra stima dell'EBITDA rettificato grazie a performance di vendita migliori del previsto e spese operative leggermente favorevoli".In merito alle, la società ha riconfermato le prospettive di vendita nette per l'intero anno (che dovrebbero aumentare leggermente rispetto all'algoritmo a lungo termine della società del 4-6%) e affermato di aspettarsi un EBITDA rettificato in aumento, ma leggermente inferiore al tasso di crescita delle vendite nette (si aspettava in precedenza che l'EBITDA rettificato aumentasse in linea con il tasso di crescita delle vendite nette).