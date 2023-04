Costco Wholesale sotto pressione, pesa calo vendite marzo

Costco Wholesale

Nasdaq 100

gestore di una serie di catene di ipermercati

indice dei titoli tecnologici USA

(Teleborsa) - Sottotono, che passa di mano con un calo del 2,21%.Il colosso della grande distribuzione a discount ha registrato, nel mesi di marzo, il primo declino delle vendite dall'aprile 2020. Per le cinque settimane allo scorso 2 aprile Costco ha annunciato una crescita delle vendite nette dello 0,5% annuo a 21,71 miliardi di dollari. A perimetro costante tuttavia il dato segna una flessione dell'1,1% annuo.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 489,1 USD. Rischio di discesa fino a 480,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 497,8.