Lavoro, paga di 3,96 euro all'ora è anti-Costituzionale: condannata l'azienda

(Teleborsa) - Ilha stabilito che una paga oraria effettiva dicostringe un lavoratore a vivere sotto la soglia di povertà – stimata dall'Istat a– ritenendo il compenso anti-Costituzionale. Il caso su cui si è espresso il giudice è quello di una signora che lavorava 12 mesi l'anno per una società di vigilanza, ma nonostante l'applicazione del contratto nazionale di settore, percepiva uno stipendio inferiore al, intorno ai 640 netti.L'della Carta sancisce infatti che "ilha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".Sul banco degli imputati, nella causa in cui la donna è stata sostenuta dagli Adl Cobas, è laimportante società dicon sede legale a Milano. La dipendente, impiegata nel servizio di portierato in un magazzino della grande distribuzione, vive invece a Padova. Con la sentenza in favore della lavoratrice, il giudice Tullio Perillo, ha condannato Civis a pagare undi 372 euro lordi in più per ogni mese (oltre 6.700 in totale), ovvero il differenziale tra la paga versata e quella prevista per un servizio di portierato.