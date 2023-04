Mediolanum, raccolta netta per 853 milioni a marzo (3 miliardi YTD)

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, big italiana del risparmio gestito, ha comunicato che i risultati commerciali si attestano a 1,21 miliardi di euro a marzo 2023 (3,88 miliardi YTD), di cui:a 853 milioni di euro, 3 miliardi YTD;a 343 milioni di euro, 1,35 miliardi YTD; nuovi finanziamenti erogati per 343 milioni di euro, 841 milioni YTD; premi polizze protezione per 16 milioni di euro, 43 milioni YTD.Alla fine del, i risultati commerciali si attestavano a 3,13 miliardi di euro, mentre la raccolta netta totale a 2,38 miliardi di euro."Continua con decisione l'ottimo trend dei risultati commerciali, che ci porta a chiudere il primo trimestre con 3 miliardi di raccolta totale - ha commentato l'- Con 343 milioni nel mese il risparmio gestito rimane solido per quantità e qualità nonostante il clima di incertezza, grazie anche alla forte componente di flussi ricorrenti dei nostri servizi di investimento automatici"."Il comparto amministrato si mantiene ampiamente positivo dimostrando la stabilità dei depositi, in costante crescita supportati anche dall', che raggiungono quota 56.500 da inizio anno, il 15% in più rispetto al primo trimestre 2022 - ha continuato -Anche i business del credito e delle polizze protezione continuano a riflettere grande resilienza con 343 e 16 milioni nel mese rispettivamente"."Banca Mediolanum, anche in questo contesto, si conferma unper le famiglie grazie alla sua eccellente solidità patrimoniale", ha aggiunto.