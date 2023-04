Blackstone raccoglie 30,4 miliardi di dollari per fondo immobiliare

Blackstone

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity e degli investimenti immobiliari, ha annunciato oggi il, Blackstone Real Estate Partners X (). BREP X ha 30,4 miliardi di dollari di impegni di capitale totali, rappresentando il più grande fondo drawdown immobiliare o private equity.Ilè stato fondato nel 1991 e gestisce 326 miliardi di dollari di capitale investito. In totale, le tre strategie opportunistiche di Blackstone (Globale, Asia, Europa) hanno ora impegni di capitale per 50 miliardi di dollari."Riteniamo che il mercato attuale sia fatto su misura per Blackstone Real Estate - ha commentato Ken Caplan, co-responsabile globale di Blackstone Real Estate - Abbiamo effettuato alcuni dei nostri migliori investimenti inche vediamo oggi"."Inoltre, lain quanto assistiamo alla biforcazione delle performance all'interno del settore immobiliare, che sta favorendo i nostri temi ad alta convinzione", ha aggiunto.