Covid, Biden firma la legge che mette fine all'emergenza

(Teleborsa) - Lacon un comunicato ha fatto sapere cheha firmato la legge che mette fine all'negli. Tutte le normative entrate in vigore durante la pandemia cesseranno così a partire dall'11 maggio. La stessa amministrazione aveva spiegato lo scorso mese che che la lotta contro il virus stava entrando in un nuovo capitolo meno dirompente.In particolare, un alto funzionario dell'amministrazione a marzo ha dichiarato al Washington Post che "l'uscita dalla fase di emergenza è ladella risposta al Covid". La stessa testata indica che ora diversi membri del team di risposta al Covid della Casa Bianca, incluso il suo coordinatore –– dovrebbero lasciare l'amministrazione.Con la fine delle, milioni di persone potrebbero perdere laGià dall'inizio di aprile, infatti, cinque Stati americani hanno avviato la rimozione dei pazienti che non hanno più i requisiti per accedere ai programmi di copertura sanitaria o che non hanno fornito la prova di meritare ancora la copertura. Lo stesso Washington Post sottolinea che quasi tutti gli altri Stati inizieranno le stesse procedure tra maggio e luglio.Il provvedimento è stato approvato dalcon una maggioranza bipartisan di 68 voti favorevoli e 23 contrari. Laa maggioranza repubblicana aveva già approvato la misura il mese scorso.