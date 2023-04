Growens, vendite in aumento nel primo trimestre

Growens

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha registrato per la(Software as a Service) dei Annual Recurring Revenues (ARR) pari a 29,4 milioni di euro a marzo 2023, inclusivi della componente ricorrente di Contactlab, in crescita del 23,3% rispetto al dato di pari periodo 2022 (ovvero 12,8% organico).Per la(Communication Platform as a Service), è stata registrata una crescita del 3,8% nel primo trimestre del 2023 (a 14,8 milioni di euro) rispetto al Q1 2022 (14,3 milioni di euro).Per quanto riguarda la linea di business CPaaS,ha registrato vendite Q1 pari a circa 14,8 milioni di euro, in crescita del 3,8% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. Il dato non include alcune fatture non ancora emesse per vendite effettuate nel trimestre.Per quanto riguarda la linea di business SaaS, la Business Unit che esprime la maggiore crescita è(beefree.io), con un ARR di 10 milioni di euro, in crescita di oltre il 29,4% (+23,3% a cambio costante) rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, grazie all'incremento dei volumi di vendita e di usage.Seguono le buone performance di(in crescita di oltre il 14,8%), mentre la Business Unitregistra un +29%, che sarebbe pari al 5,5% senza l'inclusione di Contactlab e non contempla la vendita di SMS né le vendite della componente Agency di Contactlab. La Business Unit, attiva in ambito Predictive Marketing con una Customer Data Platform proprietaria, ha generato un ARR di 2,1 milioni di euro, in calo dell’8,4% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.