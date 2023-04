Somec, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

Somec

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 31,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 , con gli analisti che sottolineano come il secondo semestre dell'esercizio abbia ha mostrato ilcome previsto, sia statae sia stata delineata una strategia ben chiara per il 2023.Il broker ritiene che il management abbia fornito "", con un potenziale di rialzo derivante dall'aumento dell'attività di refitting e dalle solide attività negli Stati Uniti. Inoltre, hadel 17,9% e del 16% a causa della messa a punto dei margini e dei maggiori oneri finanziari e D&A."Mentre la redditività del 2022 è stata colpita dall'inflazione dei costi,per puntare a un margine sostenibile a due cifre, grazie a migliori prezzi sugli ordini di nuova acquisizione, al soft backlog e al catalogo, e anche alla progressiva integrazione delle società acquisite, che dovrebbero generare sinergie sia commerciali che di costo", si legge nella ricerca.