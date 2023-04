Bankitalia, con aumento tassi frenano prestiti e risale raccolta obbligazionaria

(Teleborsa) -, confermando l'effetto indotto daidal settore bancario in scia al progressivo aumento dei tassi operato dalla BCE . Dall'ultimo supplemento "Banche e Moneta" pubblicato daemerge che lasui dodici mesi dall'1,6% rilevato il mese precedente., più in dettaglio, hanno frenato asui dodici mesi da +3% indicato il mese precedente, mentre, che fa segnare unui dodici mesi, dopo il dato invariato del mese precedente.Il rallentamento dei prestiti è conseguenza dei. I tassi sui mutui pei, comprensivi delle spese accessorie (Taeg) sono aumentati a febbraiodal 3,95% di gennaio. Il tasso praticato alle famigliesi è collocatodal 9,79% del mese precedente, mentre i tassinon finanziarie sono stati paridal 3,72% del mese precedente (quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,39% e quelli sui nuovi prestiti di importo superiore al milione al 3,04%).Quanto alla raccolta, idel settore privato sonosui dodici mesi dopo il -1,8 di gennaio, mentre risale la, che fa segnare undopo il +0,7% di gennaio. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,54% (0,49% il mese precedente)., commentaall'uscita del report di Palazzo Koch, rilevando che "non solo in un solo mese i tassi salgono da 3,95 a 4,12, +0,17 punti percentuali, ma rispetto a febbraio 2022, quando erano a 1,85, decollano di 2,27 punti percentuali"."Considerando l'importo e la durata media di un mutuo, un rialzo dei tassi così consistente significa che,, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile,, con un rincaro pari a 159 euro al mese. Una mazzata annua pari a 1908 euro” conclude Dona.