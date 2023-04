Emerson Electric verso accordo da 8 miliardi di dollari per National Instruments

Emerson Electric

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,50%.Il titolo è sotto i riflettori del mercato complici rumor secondo cui il conglomerato industriale sarebbe in trattative avanzate per l'acquisizione di. L'intesa valutarebbe il produttore di apparecchiature di misurazione a circa 8 miliardi di dollari.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 83,92 USD e supporto visto a quota 82,47. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 85,38.