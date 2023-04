iMedia Brands paga dazio con trimestrale deludente

Imedia Brands

Nasdaq 100

Imedia Brands,

indice dei titoli tecnologici USA

Imedia Brands,

(Teleborsa) - A piccoche presenta un -26,94%.Il gruppo media ha chiuso il quarto trimestre con una perdita per azione di 0,82 dollari ampiamente superiore ai 0,13 dollari stimati dagli analisti. Peggio delle attese anche i ricavi, diminuiti del 31,1% a 133,51 milioni contro i 171 milioni attesi dal consensus.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,4733 USD. Supporto a 0,3233. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6233.