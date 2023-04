Gran Bretagna, deficit bilancia commerciale in aumento a febbraio

(Teleborsa) - Ilevidenzia a2023 undi 17,53 miliardi di sterline, in aumento rispetto al passivo di 16,09 miliardi di gennaio (rivisto da un preliminare di 17,86). Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti che erano per un disavanzo in crescita fino a 17 miliardi.Il valore delledi beni è diminuito di 0,7 miliardi di sterline (-1,4%) nel febbraio 2023; dopo aver rimosso l'effetto dell'inflazione, le importazioni di beni sono diminuite di 0,6 miliardi di sterline (-1,5%). Le importazioni di merci dall'UE sono aumentate di 0,4 miliardi di sterline (+1,5%), mentre quelle da paesi extra UE sono diminuite di 1,1 miliardi di sterline (4,5%) nel febbraio 2023.Il valore delledi beni è diminuito di 1,1 miliardi di sterline (-3,5%) nel febbraio 2023, poiché le esportazioni di combustibili verso i paesi dell'UE sono diminuite di 0,9 miliardi di sterline; dopo aver rimosso l'effetto dell'inflazione, le esportazioni totali di merci sono diminuite di 0,8 miliardi di sterline (-3,1%).