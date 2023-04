Trenitalia, Corradi: "Necessari giovani e competenze per supportare crescita"

(Teleborsa) - "Per Trenitalia l'occasione oggi in Elis è importantissima perché siamo davanti a una crescita in tutti i settori del nostro trasporto: Alta Velocità, Regionale, Intercity. Quindi abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di tanti giovani che entrano in azienda e la competenza è tutto: da chi guida un treno al personale di bordo che supporta il treno e le persone che prendono il treno. Queste figure per noi sono il cuore della nostra azienda. C'è bisogno, quindi, di tanta formazione, tanto saper fare, e di tante esperienze in azienda. Si entra in azienda e si impara anche iniziando a lavorare per noi, per Trenitalia". È quanto ha affermatoa margine dell' evento di Distretto Italia "Insieme diventiamo futuro", che si è tenuto presso il Campus Elis a Roma.